Кострома, 25 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Костромской области выделят 100 млн рублей на капитальный ремонт театра кукол. Об этом сообщает департамент культуры региона.

A.Savin Здание театра

Средства на реконструкцию учреждение получит в рамках национального проекта «Культура». Работы начнутся в 2022 и закончатся в 2024 году.

Рабочие укрепят фундамент здания, приведут в порядок его фасады и стены, крышу, заменят коммуникации, окна и двери. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в театре, в рамках проекта планируется обновить механизацию сцены так, чтобы она могла поворачиваться и подниматься в зависимости от творческих потребностей артистов. Внутри зрительного зала уберут технические балконы, мешающие выставить софиты для освещения сцены.

Костромской областной театр кукол был построен в 1896 году по проекту инженера-архитектора И.В. Брюханова. Последний раз здание ремонтировали в конце 1970-х годов, то есть более 40 лет назад.