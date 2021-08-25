Варшава, 25 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Пограничная служба Польши на своей странице в Twitter опубликовала информацию, что 24 августа пограничники задержали двоих граждан Таджикистана при незаконном переходе белорусско-польской границы.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

В сообщении указано, что они перешли границу в неразрешенном месте, перебравшись через забор. Однако сотрудники пограничного патруля их задержали. У иностранцев при себе не было документов, разрешающих пребывание в Польше. Они задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км.