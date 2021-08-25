Москва, 25 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Наращивание государственного долга Россией увеличивает ее зависимость от внешних экономических агентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что государственный долг России в первом полугодии 2021 года вырос на 1,5 трлн рублей, достигнув 20,4 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

«В настоящее время жизнь в долг считается абсолютно нормальным явлением как на уровне одной семьи, так и на уровне всего государства и целых региональных объединений, как Европейский союз, — сказала Новикова. — На самом же деле любой долг означает возросшую зависимость от какого-либо института, например банка или другой страны, или международного фонда, управление которым ведётся представителями сразу нескольких стран».

По этой причине, как полагает Новикова, любой внешний долг для страны несёт в себе отрицательные последствия для принятия каких-либо стратегических решений в будущем.

«В связи с этим наращивание государственного долга Россией, кто бы что ни говорил, увеличивает и без того имеющуюся зависимость страны от внешних экономических агентов, — сказала экономист. — По сравнению с развитыми экономиками он кажется не таким большим, 17% от ВВП. Но это как раз тот самый случай, когда не стоит гнаться за Западом и пытаться повторить то же самое в своей экономике. В нашей стране достаточно внутренних ресурсов для устойчивого развития. А внешние заимствования — это самый последний метод поддержания экономики, к которому не следует привыкать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о размере государственного долга России сообщила Счетная палата РФ.