Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Руководитель лейбла Young Money Мак Мейн разговоре с Twitter Spaces сообщил, что рэпер Lil Wayne готовится к выпуску сразу нескольких полноформатных альбомов в течение ближайшего года.

Antonio Rull Рэп

«Любой фанат Уэйна в курсе, что скоро выйдет «I Am Not A Human Being III». Кроме того, У Уэйна и Rich the Kid есть совместный проект. И также скоро выходит «COLLEGROVE 2» с 2 Chainz. Сейчас Уэйн много работает», — рассказал Мейн.

Премьера первой части совместного проекта рэперов 2 Chainz и Lil Wayne «COLLEGROVE» состоялась еще в 2016 году, пластинка успешно дебютировала в чарте Billboard 200, заняв в нем четвертую строчку. Сиквел планировался выйти в 2020-м году, но дата выхода была сдвинута на неопределенный срок.