Вена, 25 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Странам, предпринимающим дискриминационные действия против российских СМИ и граждан, Россия будет отвечать. Об этом 25 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы не начинали никогда первыми подобного рода действия. Но если в отношении наших СМИ, наших граждан предпринимаются такие дискриминационные меры, если они получили ярлык иностранных агентов и преследуются соответствующим образом, то, конечно же, мы будем отвечать», — сказал он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что это будет делаться не для того, чтобы отомстить, а чтобы привести отношения Москвы с такими странами в соответствующей сфере к паритету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Австрия может по примеру Венгрии, не ожидая решения институтов Евросоюза, признать российские вакцины от COVID-19 и сертификаты о вакцинации.