Москва, 25 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Иностранная трудовая миграция вредит интересам граждан России, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Денежный дождь

«Мифу о «бедных» мигрантах пришел конец. По официальным данным, гастарбайтеры обогнали россиян по росту доходов. В среднем трудовой мигрант ежемесячно отправляет в свою страну 48 тыс. рублей», — отметил Журавлёв в Facebook.

При этом парламентарий обратил внимание, что речь идёт только об отправленных средствах, часть дохода мигрант оставляет себе.

«Далеко не каждый россиянин может похвастаться такой зарплатой! И рост доходов мигрантов опережает рост доходов россиян. То есть иностранная трудовая миграция уже не просто превышает все разумные пределы, но уже и прямо вредит интересам граждан России», — делает он вывод.

Партия «Родина» требует коренного изменения миграционной политики в соответствии с национальными интересами, подчеркнул Журавлёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центральный банк России опубликовал данные об объеме средств, отправленных физлицами через системы денежных переводов из РФ. Только за июнь в страны СНГ ушло 720 млн долларов — и это рекорд последних трёх лет. А в целом в 2021 году среднемесячный объем таких переводов составлял 496 млн долларов.