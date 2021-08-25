Москва, 25 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Для руководителей РФ проблема жилья — это проблема поддержки олигархического бизнеса, а не рядовых граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал предложение главы ДОМ. РФ Виталия Мутко бороться с ростом цен на жилье с помощью увеличения объемов его ввода в эксплуатацию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Рецепт Мутко, помимо того, что он непродуктивен, он еще и труднореализуем. И кто будет строить? Руководство России занимает очень жесткую позицию, что рабочие места в России для гастарбайтеров. Это часть общей стратегии. И уже сейчас говорят о чартерных железнодорожных поездах, которые будут завозить в РФ новые миллионы гастарбайтеров, — сказал Делягин. — Но самое главное заключается в том, что такая постановка вопроса обнажает то, что для руководителей РФ проблема жилья — это проблема поддержки банков и девелоперов. Это поддержка олигархического бизнеса».

Как пояснил Делягин, к решению жилищной проблемы это имеет минимальное отношение.

«Потому что если бы кто-то хотел решить жилищную проблему, то вопрос ставился бы иначе: как ввести в оборот пустующее инвестиционное жилье? И здесь ответ элементарный: французский путь — когда пустующее жилье облагается налогом», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему в РФ может вырасти спрос на жилье для богатых.