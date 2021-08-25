Казань, 25 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Татарии в пятый раз в этом году из-за высокого класса пожарной опасности ввели ограничения на пребывание жителей в лесах и въезда в них автотранспортных средств. Соответствующее постановление 25 августа подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Введенные ограничения действуют в 31 из 43 районов Татарии в течение 21 дня. На лесных дорогах в связи с этим появятся предупреждающие аншлаги и шлагбаумы. В местах массового посещения лесов в выходные и праздничные дни будут организованы временнык посты контроля.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 26 августа сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах. Предыдущее ограничение на пребывание жителей на территории лесного фонда республики действовало до 22 августа.

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