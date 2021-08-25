Подгорица, 25 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Черногории в декабре 2025 года должна составить одну тысячу евро, подтвердил премьер-министр Здравко Кривокапич. Ранее он сказал, что к концу срока его полномочий средняя зарплата будет увеличена до одной тысячи евро, что на 88 процентов больше, чем в июне 2021 года (530 евро), сообщает портал Investitor.

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Премьер-министр сказал, что такой расчет не был случайным, а явился результатом анализов и оценок.

«Зная о потенциальных вложениях, провели расчеты. Если все будет в порядке с инвестициями, занятостью и дохода только от налога на добавленную стоимость (НДС), к тому времени размер заработной платы будет на этом уровне», — сказал Кривокапич.