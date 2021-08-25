Киев, 25 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Музыкант украинского оркестра ошибся, исполняя гимн Евросоюза — музыку Бетховена к «Оде к радости» — на параде в честь Дня независимости в Киеве. Видеозапись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

Лионелло Балестриери. Бетховен. 1900

«Оду к радости», как отмечено в комментариях к видео, исполнял президентский оркестр. Сольное исполнение одного из трубачей в самом начале прозвучало фальшиво. На это обратили внимание политики, присутствовавшие на параде.

Пользователи в YouTube оставили ироничные комментарии. «Свежо! Спасибо за начало», — написал один из них. Другой пользователь посетовал, что ему стыдно за игру музыканта.

Ещё один пользователь отметил, что оркестр простоял под палящим солнцем больше двух часов, поэтому на трубе музыканта заел один из вентилей.

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