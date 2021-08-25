Наро-Фоминск, Московская область, 25 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В законодательство необходимо ввести корректировки, которые исключат использование слова «услуга» по отношению к учительскому труду. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Президент рассказал, что многих педагогов задевает слово и термин «услуга».

"Если это людей как-то задевает по отношению к учительскому труду, и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, давайте подумаем, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах», — сказал Путин.