Москва, 25 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Рэпер Скриптонит выпустил видео-запись своего московского концерта, который состоялся 29 мая, эксклюзивно для слушателей стримингового сервиса Apple Music, сообщает портал Karmapolitan.

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В концертную запись вошли 25 песен, исполненных артистом на выступлении, в него вошли треки из альбомов «2004» и «Свистки и Бумажки», последний из которых был выпущен в марте этого года. Отметим, что оба релиза сначала эксклюзивно появились на Apple Music за месяц до того, как выйти на всех стриминговых площадках. Ранее на этой платформе Скриптонит выпустил сборник «36 JAM», в записи которого приняли участие все подписанты лейбла рэпера Musica36.

Напомним, что «Свистки и Бумажки» стал шестым полноформатным альбомом Адиля. Треклист пластинки насчитывает 15 треков, в том числе и совместные работы с репером Feduk и группой «Сестры».