Токио, , 15:51 — REGNUM Совместные военно-морские учения в акватории Тихого океана в южном от японского острова Окинава провели Япония и Великобритания. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба японского минобороны.

Авианосец Queen Elizabeth Brian Burnell

Уточняется, что совместные маневры были проведены 24 августа и них были задействованы ударная авианосная группа ВМС Британии во главе с новейшим британским авианосцем Queen Elizabeth, эсминец японских Сил самообороны «Исэ», и самолеты F-35B и F-15 японских и американских ВВС.

Также указывается, что в ходе учений были проведены тренировки по взлету и посадке палубной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности.