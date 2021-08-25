Москва, 25 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 25 августа сообщает издание «Рен.ТВ».

Platonova Alina Птаха

По данным СМИ, музыканта вызвали на допрос по делу о хищении и выводе средств со счетов в Белоруссии. По первоначальной версии следствия, Птаха переводил деньги с чужих карт на QIWI-кошелек, который был зарегистрирован на его паспорт. Однако артист опроверг эту информацию и отметил, что у него нет электронного кошелька.

Ранее Птаха перенёс операцию по удалению камня из желчного пузыря. «Болит всё, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка из неё что-то капает», — рассказал о своём состоянии артист после хирургического вмешательства.