Сыктывкар, 25 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных COVID-19 выросло на 250 человек. Под наблюдением медиков находятся почти восемь тысяч ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 93 случая, Ухте — 49, Ижемском районе — 16. Впервые за долгое время в Коми не зарегистрировали ни одного летального исхода из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Коми было зафиксировано 15 смертей от COVID-19.