Москва, 25 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Женская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту в Кубке мира на олимпийский сезон. Об этом 25 августа заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира», — цитирует Майгурова ТАСС.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение, что квоты будут рассчитываться не по результатам одного сезона, как это обычно делается, а суммарно по итогам двух последних сезонов.

Российские биатлонистки должны были потерять одно место в заявке на этапы Кубка мира, т.к. в сезоне 2020/21 заняла шестое место в Кубке наций. Но теперь, как и ранее российская команда сможем выставить шесть спортсменок на каждую гонку.

Также Майгуров отметил, что российские биатлонистки в прошлом сезоне переболели коронавирусной инфекцией почти в полном составе.

Кроме России, дополнительную квоту получат ещё Китай, Чехия, Австрия, Болгария и Польша.

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону начнётся этапом в шведском Эстерсунде, который пройдёт 27−28 ноября.