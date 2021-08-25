Ярославль, 25 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Учительница школы № 26 города Ярославля Жанна Торхова пожаловалась на искажение образа педагога в современных медиа. 25 августа Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями, сообщает официальный сайт президента. Первой выступила педагог из Ярославля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с общественностью

«Как педагог с большим опытом работы хочу отметить, что отношение к учителю за последние годы на самом деле изменилось. Мы действительно чувствуем поддержку со стороны государства, родительской среды. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить Вас за доплаты классным руководителям. В нашей работе снижается и уровень бумажной волокиты, это правда. Но наряду с этим очень хочется повысить престиж профессии учителя. Очень странно, когда про нашу работу, работу учителя, говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд коллег, это неправильно. Я являюсь наставником победителя всероссийского конкурса «Большая перемена» и не считаю, что я оказываю услугу. Я наоборот горжусь тем, что я учитель. Я наставляю, учу, помогаю, мы дружим и доверяем, самое главное, друг другу с ребятами. У нас есть ряд предложений.

Во-первых, необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки молодых учителей, в том числе тех, кто приходит в школы после вузов. Во-вторых, я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации — через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом.

Мы помним, какие мощные, привлекательные образы создавала, например, советская литература и кино: «Доживем до понедельника», мой любимый фильм «Большая перемена». Я уверена, что у нас в России, в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и, самое главное, реализовывать новые проекты, современные проекты, направленные на поддержание позитивного образа и на формирование еще более уважительного отношения к профессии учителя», — сказала Владимиру ПутинуЖанна Торхова.

Владимир Путин не согласился с педагогом в том, что в слове «услуга» есть что-то обидное. Но признал, что педагогический труд выходит за рамки этого понятия.

«Жанна Вячеславовна, я думаю, Вы со мной согласитесь, в самом слове «услуга» ничего обидного и плохого нет. Я часто слышу такие же соображения от представителей других отраслей. Скажем, медики, врачи, они тоже обижаются и говорят: «Какая «услуга»? Речь идет о жизни и здоровье наших людей, мы не услугу оказываем, мы людей спасаем». В целом правильно. А что касается педагогической деятельности, учительского труда, это, конечно, гораздо глубже, чем то, что мы часто понимаем в бытовом смысле под понятием «услуга». Конечно, это содержательная, большая, глубокая, важнейшая работа для общества, потому что, не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны, укрепляете его. Вашими руками, вашим талантом создается будущее. Поэтому, несомненно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить, но в целом Вы правы по сути», — сказал Владимир Путин.

Президент поддержал мысль, что нужно поддерживать молодых педагогов и пообещал «совершенствовать» систему оплаты труда. Образ педагога в медиа должен улучшаться за счёт государства, полагает Владимир Путин.

«По поводу СМИ — полностью с Вами согласен. Много раз уже на этот счет говорил со своими коллегами, с теми, кто занимается так или иначе работой в этой области. Я уверяю Вас, все это понимают. Надо, конечно, только чтобы от понимания мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается. А она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства. Безусловно, будем это делать. Если Вы обратили внимание, все-таки такие попытки предпринимаются, но нужно делать это широко, и не только фильмы создавать. Нужны соответствующие программы. Сейчас все коммерциализировано, поэтому государство должно выделять на это деньги, заказы соответствующие делать и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете», — сказал Владимир Путин.

Конкретный сериал, возмутивший учительницу, президент в своём ответе не затронул.