Киев, 25 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге (Днепропетровская область) продолжается острый политический кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 августа.

Spilkuisia.kr.gov.ua Кривой Рог

Напомним, что мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дачного дома 15 августа, полиция продолжает расследование. Сегодня секретарь городского совета Александр Котляр, представляющий «Слугу народа», заявил о сложении своих полномочий. Согласно законодательству, именно Котляр должен быть и.о. мэра города до проведения там внеочередных выборов городского главы.

В президентской партии уже заявили, что решение Котляра о сложении полномочий является «предательством».

»Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией партии «Слуга народа» в Криворожской городской раде, ни с Криворожской городской организацией партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципам нашей политической силы и президента Владимира Зеленского», — подчеркивается в обращении.

В «Слуге народа» сделали вывод, что Котляр «не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями — он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок».

Ранее в Раде заявили, что внеочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся не ранее марта следующего года.