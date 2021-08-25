Дамаск, 25 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину девятилетняя девочка из Сирии Иман Али получила 25 августа от российского лидера подарки и письмо на торжественном приеме в посольстве РФ в арабской республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <…>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее», — зачитал письмо Путина к ребенку заместитель начальника генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко, слова которого приводит ТАСС.

Также Иман Али получила от главы Российского государства в подарок игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

Отметим, ранее девочка отправила российскому лидеру рисунок и небольшое письмо со словами благодарности.