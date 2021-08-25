Москва, , 15:45 — REGNUM Россия и Китай заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, который состоялся 25 августа и «прошёл в традиционно дружеском, доверительном ключе».

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

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Также отмечалось, что российско-китайское стратегическое партнёрство поступательно и динамично развивается.

«Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств подчеркнули важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы.

«Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств», — добавили в Кремле.

Также сообщается, что по случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля исполнилось 20 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В конце июня главы двух государств — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — объявили о продлении этого договора ещё на пять лет, что подтверждает высокий уровень отношений Москвы и Пекина.

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