Ставрополь, 25 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 24 августа произошло ЧП в поселке Новоизобильный. В канал упала автомашина, в которой находились два человека. Мужчине удалось спастись, а женщина погибла, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

ГУ МВД по Иркутской области Утонувший автомобиль

«С берега Правоегорлыкского канала скатился в воду автомобиль. В результате происшествия водитель данного транспортного средства смог выбраться, а находившаяся в автомобиле в качестве пассажира местная жительница погибла», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По факту гибели женщины организована доследственная проверка. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет инициировано принятие мер реагирования.

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