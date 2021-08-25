Пхеньян, , 15:43 — REGNUM В КНДР прокомментировали задержание гражданина США, пытавшегося вывезти несколько кубинских граждан в США. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 7 августа гражданин США приблизился к берегу восточного моря Гаваны на быстроходном катере с целью вывоза граждан Кубы в США. Береговая охрана Кубы захватила катер, вторгнувшийся в территориальные воды страны, и арестовала американца.

«Это является справедливыми мерами Кубы по защите суверенитета страны», — говорится в статье.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи несколько раз публиковало на официальном сайте сообщения с критикой в адрес США по ситуации на Кубе.

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