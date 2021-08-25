Седаны Jaguar XF и XE представлены в новой версии R-Dynamic Black
Лондон, 25 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar представил новые версии обновленных седанов Jaguar XF и XE под названием R-Dynamic Black. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отличительной особенностью новой версии стали черные глянцевые колесные диски на 19 дюймов. Образ дополняет панорамная крыша и тонированные задние стекла. Кроме того, модели получили черные корпуса зеркал заднего вида и боковые пороги.
Ожидается, что XF и XE в версии R-Dynamic Black получат приложения Apple CarPlay и Android Auto. Из оснащения новинок также стоит отметить систему ионизации салонного воздуха, которая позволяет фильтровать ультрамелкие частицы, а также аллергены.
Моторная линейка версии R-Dynamic Black состоит из двух бензиновых моторов и такого же количества дизельных агрегатов. В качестве трансмиссии предусмотрен восьмиступенчатый «автомат».
Ранее компания Jaguar представила новую версию F-Pace под названием Black Pack. Цветовая линейка кузова состоит из 10 оттенков, включая новый оттенок, получивший название Ostuni White.
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