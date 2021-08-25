Екатеринбург, 25 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Свердловской области продлили до 26 августа штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

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Ожидаются град, дожди и грозы, а также шквалистое усиление ветра до 20 м/с. В ночь с 24 на 25 августа с грозой столкнулись жители северных районов региона.

Спасатели просят граждан предпринять все меры осторожности в случае непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разгорелся пожар под Первоуральском.