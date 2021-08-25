Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Группу специалистов, занимающихся противодействием гибридным угрозам, собирается прислать в Литву по просьбе Вильнюса Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 25 августа сообщает пресс-служба литовского МИД.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы благодарны союзникам за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь, в том числе направлением спецгруппы по гибридным угрозам, с которыми столкнулась наша страна в связи с беспрецедентным потоком нелегальной миграции», — приводит пресс-служба слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Также в сообщении отмечается, что группа специалистов, о численности которых не говорится, должна прибыть в прибалтийскую республику в ближайшее время и в ее задачи будут входит анализ возможных сценариев гибридных кампаний, существующих и потенциальных рисков, формирование предложений по стратегической коммуникации и подготовка к реагированию на инциденты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из списка охраняемых объектов культурного наследия Литвы будет удален памятник писателю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе.