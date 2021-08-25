Пенза, 25 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В пензенском технопарке «Рамеев» 26−27 августа пройдет форум «INNOMED-2021». Как уверяют организаторы, это мероприятие станет одним из самых значимых в сфере медицинской промышленности Поволжья. Основной темой форума станет ортопедия, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Игорь Обросов. Тридцатые годы. У истоков советской медицины. 1977

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В рамках мероприятия проведут 10 круглых столов, секций, конференций, семинаров и питч-сессий. Ключевыми событиями форума станут пленарное заседание, расширенное заседание союза ассоциации предприятий медицинской промышленности, а также выставка разработок предприятий, предлагаемых для внедрения в российскую систему здравоохранения.

Участники форума обсудят развитие медицинской и фармацевтической промышленности, регулирование рынка медизделий и интеграции российской медицинской науки в производственный комплекс регионов. Ожидается, что 34 предприятия представят более 110 ииновационных разработок.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на входных группах технопарка установят дезинфицирующие туннели, предназначенные для массовой обработки участников мероприятия, а также тепловизоры, сканирующие интенсивный поток людей, цветом выделяя на экране посетителей с повышенной температурой.

Как сообщало ИА REGNUM, корпоративные программы по укреплению здоровья в России реализуются более чем в 200 компаниях.

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