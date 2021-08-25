Киев, 25 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявляет, что даже находясь под домашним арестом из-за сфабрикованного против него уголовного дела, не перестает работать и бороться против «беспредела», творимого действующей властью Украины.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом оппозиционный политик сказал сегодня, 25 августа, в интервью на телеканале «Первый независимый».

«Много читаю, много слушаю, много смотрю, анализирую политическую, экономическую, социальную ситуацию. И делаю определенные выводы для идеологии нашей партии, для борьбы с властью в интересах граждан, в интересах избирателей. Это то главное, чему я уделяю время в условиях домашнего ареста», — заявил он.

В этом контексте Медведчук отметил, что осознавал все риски для себя, когда стал одним из лидеров оппозиционной политсилы. Однако, добавил парламентарий, мало кто в ОПЗЖ допускал, что нынешняя власть способна пойти на самые крайние меры в борьбе с оппозицией, в том числе на нарушение законов.

«Я хорошо понимал, на что шел, когда стал оппозиционным политиком. Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью… Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть. Но она дошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу — это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах», — заявил он.

Также депутат рассказал, что намерен и дальше бороться с беззаконием и произволом действующей украинской власти. И в этой борьбе его всячески поддерживают члены семьи, несмотря на введенные против них санкции.

«Ничего не изменилось для меня… Ничего не изменилось для моей семьи, которая поддерживает меня всячески и стимулирует меня на борьбу с тем произволом, который осуществляется властью по отношению ко мне, по отношению к партии, да, собственно говоря, и по отношению ко всему тому прогрессивному, что есть у нас в стране», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года власти Украины через решение Соцнацбеза ввели санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда лиц из их окружения. В начале мая лидера ОПЗЖ официально обвинили в государственной измене и по решению суда поместили под домашний арест. В июле суд продлил домашний арест до 7 сентября, хотя это решение было принято, по словам защиты, с многочисленными нарушениями.