Москва, 25 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Если учесть текущие темпы строительства нового жилья (и многоквартирного, и индивидуального) в России, проблема даже с математической точки зрения не может быть решена быстро, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Жилье

«На то, чтобы обеспечить качественным жильем все население страны и в первую очередь остро нуждающихся, уйдут даже не годы, а десятилетия.

Единственный период в новейшей истории государства, когда жилищный вопрос решался действительно быстро, — это послевоенное восстановление отрасли за счет быстровозводимых панельных домов. Так называемых «хрущевок».

Это сейчас их принято ругать за малую площадь, крохотные кухни, ненадежную сантехнику, неудобные лестницы, слабую тепло‑ и шумоизоляцию.

Но когда в послевоенной стране вообще не было жилья, люди с радостью и благодарностью воспринимали возможность переехать в новые типовые «панельки» из бараков. И именно в тот период жилищный вопрос решался наиболее высокими темпами.

Сейчас для того, чтобы обеспечить большинство отечественных домохозяйств качественным и своевременным жильем, нет элементарных физических возможностей. Темпы ввода нового многоквартирного жилья снижаются уже много лет подряд.

Индивидуальное жилищное строительство находится в куда более лучшем положении — но это не заслуга государства: люди строят его «на свои».

Так что, скорее всего, мгновенно решить жилищные проблемы российских граждан не получится, потребуется какое-то время для решения проблемы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что «ДОМ.РФ» является «ключевым звеном для достижения национальных целей развития» в жилищная сфере.

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