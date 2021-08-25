Сочи, Краснодарский край, 25 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Исполнительница Лариса Долина презентовала песню «Мурашками по коже» на афтепати фестиваля «Новая волна». Видео с представления композиции доступно в TikTok-аккаунте конкурса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Певица Лариса Долина

Лариса Долина и группа «Давинчи» вместе с песней презентовали и клип на неё. В ролике певица появляется с укулеле в руках, которую ей подарила TikTok-блогер и исполнительница Валя Карнавал.

«Я мечтаю ещё 30 лет слышать ваши овации… И ещё чтобы музыку делали настоящие музыканты, а не куклы из пластика», — читает рэп Долина с маленькой гитарой в руках. В клипе также снялись артисты и исполнители Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Леонид Агутин, Александр Панайотов и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года между Валей Карнавал и Ларисой Долиной произошёл конфликт. Певица раскритиковала блогера за отсутствие музыкального образования.