Мадрид, 25 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Нападающий немецкой «Герты» и сборной Бразилии Матеус Кунья стал игроком мадридского «Атлетико». Об этом 25 августа сообщает пресс-служба испанского клуба.

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Кунья в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Его трансфер оценивали в €30 млн.

В сезоне 2020/21 Кунья сыграл27 матчей в Бундеслиге, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. До этого он выступал за швейцарский «Сьон» и немецкий «РБ Лейпциг».

До перехода в «Атлетико» бразильским футболистом интересовались английский «Эвертон» и санкт-петербургский «Зенит».