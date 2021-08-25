Ново-Огарево, Московская область, 25 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о введении в российских школах церемонии поднятия государственного флага. Такая идея прозвучала 25 августа во время встречи с общественностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства, комментируя эту идею, отметил, что во многих учебных заведениях мира государственный флаг поднимается и вывешивается ежедневно.

«Это хорошая традиция, — сказал Путин. — Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт».