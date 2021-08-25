Нджамена, , 15:32 — REGNUM В Сенегале будет похоронен бывший президент Чада Хиссен Хабре, скончавшийся 24 августа в больнице от связанных с COVID-19 осложнений. Об этом 25 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на родственников покойного.

Карта Чада CIA — University of Texas Libraries

Как рассказала супруга покойного Фатиме Раймонн, экс-президент Чада будет похоронен на территории Сенегала из-за того, что власти Чада его «пока полностью не реабилитировали».

«Мы ни о чем не просили правительство Чада», — подчеркнула Раймонн.

Отметим, 24 августа власти Чада заявили, что они не против захоронения тела Хиссена Хабре на родине, однако из-за уважения к гражданам страны при этом не будет никакой официальной церемонии. При это при жизни Хабре получил прозвище «африканский Пиночет» за совершенные им во время нахождения у власти преступления.