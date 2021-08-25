Цхинвал, 25 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Между Цхинвалом и Сухумом 25 августа состоялся видео мост по случаю приближения годовщины признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает югоосетинское агентство «Рес».

Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Россия

По данным журналистов, в мероприятии со стороны Южной Осетии участвовали замглавы администрации президента республики Алан Джуссоев, полпред президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев, и кавалер ордена «Уацамонга» Тамаз Бестаев. Абхазскую сторону представлял помощник президента республики по международным делам Максим Гвинджия.

«Мы строили своё государство и добивались признания. Самое главное, что на пути становления наших государств мы не допустили ошибок», — сказал в ходе телемоста Джиоев.

Гвинджия отметил, что народам Абхазии и Южной Осетии пришлось дорого заплатить за независимость. Он добавил, что Россия также понесла жертвы, когда вмешалась в грузино-осетинский конфликт.

«Я иногда с ужасом представляю, что было бы, если бы Грузия смогла добиться желаемого», — сказал представитель Абхазии, вспоминая нападение грузинской армии на Цхинвал.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. 26 августа Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.