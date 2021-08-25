Медведевский район, Марий Эл, 25 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Привлечение авиации позволило остановить огонь лесного пожара в Марий Эл. Глава республики Александр Евстифеев попросил экипажи вертолетов организовать облет, чтобы скорректировать свои дальнейшие решения по окарауливанию и завершению тушения пожара.

Пресс-служба правительства Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл с вертолета

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Он подчеркнул, что именно своевременное привлечение сил авиации позволило сделать ситуацию с пожаром управляемой. Благодаря этим действиям Йошкар-Ола осталась в «зеленом кольце».

В дальнейшем планируется разработать региональную программу лесовосстановления.

В настоящее время Евстифеев попросил летчиков продолжать участвовать в окончательной ликвидации возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась — из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 25 августа, на землях лесного фона республики действовали два пожара, площадь, пройденная огнем, достигла 4532 гектаров.

Утром 25 августа в управлении МЧС республики сообщили, что лесной пожар удалось локализовать. Активное горение на площади 27 гектаров ликвидировано.

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