Джакарта, 25 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отложил визит в Папуа с 26 по 28 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

Глава государства собирался посетить провинцию Папуа, чтобы ознакомиться с подготовкой к проведению Национальной неделе спорта (PON), которая состоится в октябре.

Все проблемы, связанные с местом проведения Национальной недели спорта, необходимо преодолеть до приезда президента в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии нацелено на решение проблемы бедности к 2024 году.