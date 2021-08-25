Сертолово, Ленинградская область, 25 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. После раскрытия правоохранительными органами преступной схемы с получением медиками денег за незаконную выдачу сертификатов о вакцинации от коронавируса в Ленинградской области начались повальные проверки пунктов вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, сегодня, 25 августа, комитет по здравоохранению Ленинградской области провел первую проверку в Сертоловской больнице. Она находится в том же Всеволожском районе, в клинической больнице которого и была раскрыта афера с выдачей сертификатов без постановки прививок. В среднем в больнице в Сертолово вакцинацию за день проходит более 50 человек.

Специалисты комздрава Ленобласти сравнили реальное количество вакцины с цифрами в документах, на основании которых вносятся сведения в федеральный регистр вакцинированных, проверили условия хранения вакцины, работу камер системы видеонаблюдения в помещениях хранения вакцины и других кабинетах.

«Сотрудники комитета также сделали «слепую» выборку и позвонили нескольким пациентам, чтобы узнать у них, действительно ли им была сделана прививка», — рассказали в пресс-службе.

Аналогичные проверки в ближайшее время будут организованы во всех больницах и прививочных пунктах региона.

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Ранее глава комздрава Ленобласти Сергей Вылегжанин пообещал принять жесткие дисциплинарные и кадровые меры к тем, кто причастен к «торговле» сертификатами о вакцинации без фактической вакцинации, чтобы «сохранить доброе имя наших медиков, которые в круглосуточном режиме борются с коронавирусной инфекцией».