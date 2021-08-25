Черкесск, 25 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии раскрыто мошенничество в особо крупном размере, совершенное при выполнении ремонтных работ здания налоговой службы в городе Черкесске. В совершении преступления подозревают индивидуального предпринимателя, исполнявшего госконтракт, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Хищение

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, в 2018 году, выполняя работы по контракту, заключенному с республиканским управлением ФНС, бизнесмен похитил 1,4 млн рублей, завысив объемы работ и скрыв это от заказчика.

В настоящее время получены доказательства совершенного преступления, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии при ремонте дороги похитили 12 млн рублей