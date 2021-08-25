Москва, 25 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Сворачивание программы льготной ипотеки в России и одновременное продление семейной позволит создать на рынке баланс между поддержкой девелоперов и сдерживанием роста цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Mil.ru Ипотека

«Продление льготной программы для семей поддержит качественный уровень спроса не только на покупку жилья, но и на смежные отрасли, что позволит строительному сектору создавать новые рабочие места.

С другой стороны, семейная ипотека поможет улучшить жилищные условия и в целом повысить уровень жизни населения.

В то же время действие программы не будет оказывать давление на стоимость жилья, которое наблюдалось со второй половины 2020 года, когда зачастую люди совершали импульсивные покупки с целью сохранить свои сбережения в период коронакризиса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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