Рига, 25 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. На рынке подержанных автомобилей в Латвии заметно выросли цены, а число предложений сократилось. Об этом сообщил местный телеканала LTV7 в своем репортаже.

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Журналисты лично убедились: некогда плотно забитые поддержанными автомобилями торговые площадки заметно поредели. Найти качественный и недорогой б/у автомобиль — это теперь серьезная проблема, признал эксперт по торговле автотранспортными средствами Алексей Николаев.

По его словам, ковид-ограничения в Европе нанесли серьезный удар по привычным схемам транспортировки поддержанных автомобилей из Западной в Восточную Европу.

«У нас проблема с покупкой (для перепродажи в Латвии — прим. ИА REGNUM). Это связано с многими причинами, но первая — ковид. Мы с трудом можем попасть в Германию. Вторая связана с доставкой. Поставка происходит почти 3−4 недели. В-третьих, цены в Германии выросли почти в два раза», — перечислил он причины.

Николаев признал, что за две последние недели его коллеги не купили для продажи в Латвии ни одной машины. Даже несмотря на то, что в Германии постоянно работает их представитель. Все это в итоге толкает вверх цены.

По прогнозам эксперта, подержанные автомобили могут подорожать еще сильнее, поскольку в мире взлетела цена на металл и подорожало электричество. Прогнозируется рост цен в пределах 6−10%.