Москва, 25 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» следует включить в национальный проект «Образование». Такое предложение одного из участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности поддержал глава государства.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади

«Идея очень правильная, целиком и полностью поддерживаю, конечно, в нацпроекте «Образование» должна присутствовать и тема сама, и то, что создаётся», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что не визит «никаких сложностей» для того, чтобы реализовать эту идею.

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Как сообщало ИА REGNUM, исторические парки «Россия — моя история» — это самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города.