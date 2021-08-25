Тверь, 25 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Ход подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2021−2022 годов обсуждался на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени 25 августа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Губернатор поручил принять все меры для обеспечения полной готовности объектов теплоэнергетики, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Необходимо существенно усилить работу по созданию запасов топлива, взаимодействие с компаниями, управляющими многоквартирными домами, ускорить работы по опрессовке, замене основных каналов теплоснабжения в городах. Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период», — поставил задачи подчиненным Игорь Руденя.

Всего к старту отопительного сезона 2021−2022 годов в Тверской области в общей сложности подготовят 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6 тыс. км водопроводных сетей, 2,5 тыс. км сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

В этом году проведена реконструкция системы теплоснабжения села Городня Конаковского района — построена и введена в эксплуатацию котельная мощностью 4,6 Гкал/ч. В настоящее время завершается строительство ещё двух новых объектов теплоэнергетического комплекса — газовой котельной мощностью 13 МВт в городе Бологое и блочно-модульной газовой котельной с теплотрассой в посёлке Спирово.

Всего в план ремонта на 2021 год программы капитального ремонта объектов теплоснабжения включено 22 объекта в 16 муниципалитетах, завершены работы в полном объёме на 12 объектах. В их числе — капитальный ремонт котельных в посёлке 1-е мая Конаковского района и деревне Ивановское в Удомельском городском округе, замена оборудования котельных в городе Старица по улице Захарова и деревне Ново-Ямская Старицкого района, капитальный ремонт участков теплотрасс выполнен в Андреаполе, Белом, Кашине и Селижарово, тепловых сетей — в Оленино, Кесовой Горе, Твери. На других объектах работы продолжаются.

Добавим, что в регионе создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другое. К осенне-зимнему периоду в регионе готовят более 11 500 многоквартирных домов, на 25 августа готовность фонда составляет 77,3%, проводится оформление паспортов готовности. Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания.

Добавим, что на заседании правительства губернатор также сообщил о решении произвести единовременные региональные выплаты педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций — по 5 тыс. рублей.

«Педагоги, как и врачи, работали в ковидный период, также несли свою вахту в напряженном режиме. В рамках подготовки к началу нового учебного года сегодня на первый план выходит и материально-техническое состояние нашей системы образования, но самое главное — это наши преподаватели», — сказал губернатор.