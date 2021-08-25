Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Нижегородской области в период с 26 по 31 августа сохранится высокая степень пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

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В ряде районов сохранится высокий уровень опасности — четвертый класс, в некоторых районах пятый — чрезвычайный уровень. На территории Нижнего Новгорода в указанный период пожароопасность будет высокой.

Ведомство убедительно призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, напомнив о длительном горении леса в заповеднике Мордовии на границе с Нижегородской областью.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии почти через две недели был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

В настоящее время работы по ликвидации очагов возгорания продолжаются как на территории Мордовии, так и в Нижегородской области. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты.

Ранее была начата проверка пожарного надзора по факту переходя огня из заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии на поселок Стеклянный в Нижегородской области.

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