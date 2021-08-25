Лондон, 25 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн принял решение остаться в команде. Об этом 25 августа он написал в Twitter.

enviro warrior Гарри Кейн

«Этим летом я останусь в «Тоттенхэме». Буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего Кейна является «Манчестер Сити».

Кейн с 2013 года выступает за «Тоттенхэм». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 221 гол. В составе команды он трижды стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) — в 2015, 2017 и 2021 годах.