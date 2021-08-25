Мурманск, 25 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области число больных COVID-19 выросло на 171 человека. Всего на лечении находятся 12 763 ковид-пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в областном центре — 52, Мончегорске — 24 и Североморске — 18. По данным штаба, за сутки скончались восемь человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1776 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской областной больнице обокрали умирающего ковид-пациента. Полиция и прокуратура по данному факту проводят проверку.