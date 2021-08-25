Вена, 25 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день состояние отношений между Россией и Евросоюзом является плачевным, а их контакты сведены к минимальному количеству из-за политики Брюсселя. Об этом 25 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Особое внимание уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России», — сказал он.

Также Лавров добавил, что Москва, со своей стороны, готова развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами только в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, отвечающих взаимным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Австрии Александер Шалленберг в ходе переговоров в Вене, которые прошли 25 августа, отметили, что у двух стран есть взаимный интерес к продолжению диалога.