Сунжа, Ингушетия, 25 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ингушетии удалось вернуть в собственность города Сунжи земельные участки в прибрежной зоне отдыха, незаконно выданные ряду граждан. Городская администрация отменила выданные предыдущими властями постановления на выдачу земель в излучине реки Сунжа, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

Земля

За помощью к администрации города обратились жители, проживающие по улицам Калиматова, Менделеева, 1-я Набережная, 2-я Набережная и 3-я Набережная. Они рассказали о конфликте с незаконными владельцами участков в черте зоны отдыха и попросили решить проблему.

По результатам проверки несколько участков были возвращены в собственность города, еще по ряду незаконно занятых и выделенных участков ведутся разбирательства, в том числе с участием суда.

Читайте также: В Ингушетии незаконно раздали земли на 90 млн рублей