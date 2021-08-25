Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Стремление партии «Действие и солидарность» (ПДС), основанной президентом Молдавии Майей Санду, подчинить прокуратуру является нарушением демократического принципа разделения ветвей власти. Об этом 25 августа заявил в своём телеграм-канале экс-премьер-министр республики Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

«ПДС решила полностью подчинить себе закон и учреждения, которые согласно конституции не могут быть политизированы. Прикрываясь «гласом народа», эта партия решила нарушить принцип разделения ветвей власти», — написал бывший глава правительства.

По мнению Кику, партия Санду стремится взять прокуратуру республики под контроль, чтобы якобы избежать «наказания» за проступки в прошлом. Бывший премьер-министр призвал послов Евросоюза вмешаться и помешать ПДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа парламент Молдавии в окончательном чтении принял законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре». В нём предполагается упрощение процедуры увольнения генпрокурора республики. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выступил против этого, в Генпрокуратуре заявили, что по данному вопросу готовится иск в Конституционный суд.

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