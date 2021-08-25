Москва, 25 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, приобрёл новое жильё. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 25 августа.

Скриншот с YouTube Курбан Омаров

https://www.instagram.com/p/CS-_WS3Dm73/

Омаров поделился с подписчиками фотографиями будущего дизайна новой квартиры. «Не думал, что когда-нибудь ещё раз придётся столкнуться с ремонтом. Но жить где-то надо, поэтому я приобрёл себе 130 квадратов «холостяцкой берлоги», — поделился бизнесмен. Также он пообещал, что весь процесс ремонта будет освещать в своём YouTube-шоу ZИМА LIVE.

ИА REGNUM напоминает, что Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа 2021 года. Как сообщал ряд российских СМИ, дом стоимостью 50 млн, в котором жили бывшие супруги, достался телеведущей.