Москва, 25 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Автомобили на водородном топливе пока уступают электромобилям по энергоэффективности, но время покажет, какая из технологий победит. Об этом заявил 25 августа специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

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По его словам, некоторые исследования крупнейших мировых производителей машин показали, что на текущем этапе электромобили энергоэффективнее транспортных средств на водороде. В ближайшей перспективе электромобили и машины на водородном топливе будут существовать вместе.

«Однако и у последних есть ряд преимуществ, особенно если речь идет об общественном транспорте», — сказал Эдельгериев РИА Новости.

Время покажет успех какой-либо из технологий, но в промышленности будущее, без сомнения, за водородной энергетикой, добавил он.

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