Томск, , 15:18 — REGNUM В Томске Советский районный суд 25 августа принял решение о продлении меры пресечения в отношении мэра города Ивана Кляйна. Он останется под домашним арестом до 26 ноября.

Иван Кляйн Tomsk.gov.ru

Суд изменил меру пресечения Кляйну с содержания под стражей на домашний арест с пребыванием в стационаре в начале марта текущего года. Тогда мэру требовалась операция и лечение. Затем суд изменил Кляйну место домашнего ареста с больницы на квартиру.

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В настоящее время продолжается судебное следствие, допрошен ряд свидетелей, но ещё не все, передаёт портал Vtomske.ru.

Защита Кляйна попросила изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на запрет совершения определенных действий. Сам мэр также попросил суд изменить ему меру пресечения. По его словам, последствия перенесенной операции требуют прогулок на свежем воздухе. Прокурор, в свою очередь, считает, что подсудимый, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей.

Выслушав стороны, судья принял решение продлить Кляйну домашний арест до 26 ноября 2021 года. Прогулки суд разрешать не стал.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он временно отстранён от должности.

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